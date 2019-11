Bolivia - il presidente Morales si dimette e lascia il Paese : Il comandante delle Forze armate: ho analizzato la situazione di conflitto interno e gli ho suggerito di rinunciare al suo incarico per permettere la pacificazione

Bolivia - presidente Murales si dimette : 22.14 Il presidente Boliviano Evo Morales ha annunciato le sue dimissioni. Ha lasciato La Paz e potrebbe chiedere rifugio in Argentina.Lo riferiscono i media dell'America Latina. Al momento,Morales si troverebbe a Cochabamba, la regione dove ha cominciato la sua attività politica come leader dei 'cocaleros'. Una fonte di Buenos Aires rivela che Morales ha chiesto rifugio,anche ad altri Paesi vicini. "Non finisce qui. Gli umili e i poveri ...

Bolivia - l’esercito chiede le dimissioni di Morales. Il presidente lascia la capitale : “Diretto in Argentina” : Il comandante dell’esercito Boliviano, il generale Williams Carlos Kaliman Romero, ha chiesto oggi al presidente Evo Morales di “rinunciare al suo mandato” per “il bene della nostra Bolivia”. Leggendo un comunicato, l’alto ufficiale ha dichiarato che questa posizione è stata assunta “di fronte all’escalation del conflitto che attraversa il Paese e per salvaguardare la vita e la sicurezza della popolazione”. ...

Bolivia - il presidente Morales annuncia nuove elezioni : Il paese è scosso da tensioni e disordini scoppiate dopo il contestato voto che ha sancito il quarto mandato dell’ex coltivatore di coca

Il presidente Boliviano Evo Morales ha detto che ci saranno nuove elezioni : Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che indirà nuove elezioni dopo le proteste delle ultime settimane (dovute proprio alle presunte irregolarità nelle precedenti elezioni) e dopo che alcune organizzazioni internazionali lo avevano invitato a farlo. Tra queste organizzazioni c’era

Il presidente Boliviano Evo Morales ha deciso di indire nuove elezioni : Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che indirà nuove elezioni dopo le proteste delle ultime settimane (dovute proprio alle presunte irregolarità nelle precedenti elezioni) e dopo che alcune organizzazioni internazionali lo avevano invitato a farlo. Tra queste organizzazioni c’era

Bolivia - forze ordine contro presidente : 7.08 Non si allentano tensione e proteste in Bolivia, dove si registra l'ammutinamento di almeno tre compagnie delle forze di polizia contro il presidente Morales. A quasi 20 giorni dall'inizio delle proteste per la rielezione di Morales si sono verificato nuov proteste e violenze, sopratutto nelle città di Cochabamba, Sucre e Santa Cruz. Ieri il presidente Morales aveva convocato una riunione urgente con più ministri.

Bolivia - paura per il presidente Evo Morales : elicottero costretto ad atterraggio di emergenza : paura oggi per il presidente della Bolivia Evo Morales quando l'elicottero su cui viaggiava ha dovuto effettuare un improvviso atterraggio di emergenza a causa di un guasto al velivolo. Il presidente si era appena imbarcato sull'elicottero presidenziale fatto atterrare appositamente in un campo sportivo della zona ma durante la ripartenza qualcosa è andato storto.Continua a leggere

Due persone sono morte in Bolivia durante gli scontri tra sostenitori e oppositori del presidente Morales - appena rieletto : Due persone sono morte a Montero, vicino a Santa Cruz, in Bolivia, durante le proteste legate ai risultati delle elezioni presidenziali, vinte al primo turno e per la quarta volta dal presidente Evo Morales. Secondo il quotidiano locale El Debe

Bolivia - scontri tra sostenitori e oppositori del presidente Morales : morti due manifestanti : Continuano gli scontri in Bolivia tra gli oppositori e i sostenitori del presidente Evo Morales dopo le elezioni dello scorso 20 ottobre che lo hanno confermato alla guida della nazione: da una parte i militanti del governativo Movimento al socialismo (Mas), minatori e membri delle organizzazioni di ‘cocaleros’ del Chapare, dall’altra molteplici comitati civici, aderenti a partiti di opposizione e formazioni giovanili ...

Bolivia - Evo Morales rieletto presidente per la quarta volta : Evo Morales è stato rieletto per la quarta volta consecutiva presidente della Bolivia secondo quanto conferma il Tribunale elettorale: il leader socialista ha superato Carlos Mesa, l’avversario (di centrodestra) che aveva più chance, con il 47,08% dei voti, staccandolo di oltre 10 punti percentuali (36,51%), soglia necessaria per la vittoria al primo turno. Le accuse di brogli a MoralesMorales è alla guida del suo paese dal ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Bolivia : Morales rieletto presidente - 26 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Evo Morales, presidente uscente della Bolivia, è stato rieletto con il 47 per cento dei voti, 26 ottobre 2019,

Bolivia - Morales proclamato presidente : 8.00 Evo Morales è il presidente della Bolivia. Lo ha ufficializzato il Tribunale supremo elettorale (Tse). presidente uscente, ha vinto le elezioni con il 47,08% dei voti, mentre Carlos Mesa, suo avversario diretto, ha raccolto il 36,51%. Lo spoglio delle schede è terminato ieri. Morales ha battuto lo sfindante con uno scarto di voti pari al 10,57%, e quindi, in linea con la Costituzione della Bolivia, ha il diritto di dichiararsi vincitore.

Bolivia - proteste contro il presidente Morales : la polizia spara sui manifestanti a La Paz : Violenti scontri tra polizia e manifestanti sono scoppiati a La Paz in Bolivia, giovedì sera, dopo che il presidente Evo Morales si è autoproclamato vincitore delle elezioni presidenziali, dopo il primo turno. La polizia ha sparato sui manifestanti e usato cannoni ad acqua per disperdere i cittadini scesi in strada per protestare contro i presunti brogli denunciati dall’altro candidato Carlos Mesa L'articolo Bolivia, proteste contro il ...