Bolivia | il presidente Morales annuncia nuove elezioni

Il presidente Boliviano Evo Morales ha detto che ci saranno nuove elezioni : Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che indirà nuove elezioni dopo le proteste delle ultime settimane (dovute proprio alle presunte irregolarità nelle precedenti elezioni) e dopo che alcune organizzazioni internazionali lo avevano invitato a farlo. Tra queste organizzazioni c’era

Il presidente Boliviano Evo Morales ha deciso di indire nuove elezioni : Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che indirà nuove elezioni dopo le proteste delle ultime settimane (dovute proprio alle presunte irregolarità nelle precedenti elezioni) e dopo che alcune organizzazioni internazionali lo avevano invitato a farlo. Tra queste organizzazioni c’era

Bolivia - forze ordine contro presidente : 7.08 Non si allentano tensione e proteste in Bolivia, dove si registra l'ammutinamento di almeno tre compagnie delle forze di polizia contro il presidente Morales. A quasi 20 giorni dall'inizio delle proteste per la rielezione di Morales si sono verificato nuov proteste e violenze, sopratutto nelle città di Cochabamba, Sucre e Santa Cruz. Ieri il presidente Morales aveva convocato una riunione urgente con più ministri.

Bolivia - paura per il presidente Evo Morales : elicottero costretto ad atterraggio di emergenza : paura oggi per il presidente della Bolivia Evo Morales quando l'elicottero su cui viaggiava ha dovuto effettuare un improvviso atterraggio di emergenza a causa di un guasto al velivolo. Il presidente si era appena imbarcato sull'elicottero presidenziale fatto atterrare appositamente in un campo sportivo della zona ma durante la ripartenza qualcosa è andato storto.Continua a leggere

Due persone sono morte in Bolivia durante gli scontri tra sostenitori e oppositori del presidente Morales - appena rieletto : Due persone sono morte a Montero, vicino a Santa Cruz, in Bolivia, durante le proteste legate ai risultati delle elezioni presidenziali, vinte al primo turno e per la quarta volta dal presidente Evo Morales. Secondo il quotidiano locale El Debe

Bolivia - scontri tra sostenitori e oppositori del presidente Morales : morti due manifestanti : Continuano gli scontri in Bolivia tra gli oppositori e i sostenitori del presidente Evo Morales dopo le elezioni dello scorso 20 ottobre che lo hanno confermato alla guida della nazione: da una parte i militanti del governativo Movimento al socialismo (Mas), minatori e membri delle organizzazioni di ‘cocaleros’ del Chapare, dall’altra molteplici comitati civici, aderenti a partiti di opposizione e formazioni giovanili ...

Bolivia - Evo Morales rieletto presidente per la quarta volta : Evo Morales è stato rieletto per la quarta volta consecutiva presidente della Bolivia secondo quanto conferma il Tribunale elettorale: il leader socialista ha superato Carlos Mesa, l’avversario (di centrodestra) che aveva più chance, con il 47,08% dei voti, staccandolo di oltre 10 punti percentuali (36,51%), soglia necessaria per la vittoria al primo turno. Le accuse di brogli a MoralesMorales è alla guida del suo paese dal ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Bolivia : Morales rieletto presidente - 26 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Evo Morales, presidente uscente della Bolivia, è stato rieletto con il 47 per cento dei voti, 26 ottobre 2019,

Bolivia - Morales proclamato presidente : 8.00 Evo Morales è il presidente della Bolivia. Lo ha ufficializzato il Tribunale supremo elettorale (Tse). presidente uscente, ha vinto le elezioni con il 47,08% dei voti, mentre Carlos Mesa, suo avversario diretto, ha raccolto il 36,51%. Lo spoglio delle schede è terminato ieri. Morales ha battuto lo sfindante con uno scarto di voti pari al 10,57%, e quindi, in linea con la Costituzione della Bolivia, ha il diritto di dichiararsi vincitore.

Bolivia - proteste contro il presidente Morales : la polizia spara sui manifestanti a La Paz : Violenti scontri tra polizia e manifestanti sono scoppiati a La Paz in Bolivia, giovedì sera, dopo che il presidente Evo Morales si è autoproclamato vincitore delle elezioni presidenziali, dopo il primo turno. La polizia ha sparato sui manifestanti e usato cannoni ad acqua per disperdere i cittadini scesi in strada per protestare contro i presunti brogli denunciati dall’altro candidato Carlos Mesa L'articolo Bolivia, proteste contro il ...

Evo Morales è stato rieletto presidente in Bolivia : Ha evitato di pochissimo il secondo turno, ma le opposizioni lo accusano di brogli e la comunità internazionale ha chiesto che si tenga comunque il ballottaggio