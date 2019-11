Bimbo abbandonato a Torino | Il dottor Silvio Viale | ' La malattia richiede cure continue'

Bimbo abbandonato - procedimento a medico : 17.39 Il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Sant'Anna di Torino ha proposto un procedimento disciplinare nei confronti del medico che, a proposito di Giovannino,il Bimbo abbandonato dai genitori e affetto da una rara malattia congenita, avrebbe detto: "Meglio che non viva". Motivo del procedimento:"Non conformità del comportamento" del medico al regolamento disciplinare e al codice etico. "Non ho fatto uscire io la notizia ...

Torino : numerose richieste di adozione per il Bimbo malato abbandonato dai genitori : Ha destato grande emozione la storia di Giovannino, il bimbo di quattro mesi colpito da Itteriosi Arlecchino, una rara ed inguaribile malattia della pelle, che colpisce sin dalla nascita e mette a repentaglio la vita dei piccoli che ne sono affetti. Il padre e la madre del bambino, che avevano utilizzato la fecondazione assistita – non eterologa come si era inizialmente detto, ma con i loro stessi gameti – una volta saputo del male che ...

Bimbo abbandonato per l’ittiosi arlecchino - Alena Seredova : “Lo conosco e ho avuto problemi simili da piccola” : Alena Seredova, attrice e modella, conosce Giovannino. Lei è una volontaria del Sant’Anna e l’ha tenuto in braccio. Ma non solo. Sa bene cos’è l’ittiosi di cui il piccolo soffre perché da piccola anche lei ha avuto qualcosa di simile. I genitori di Giovannino non se la sono sentita di prendersi cura del piccolo. La sua malattia, rarissima, non è semplice da gestire. Nato con l’ittiosi arlecchino, Bimbo abbandonato a Torino: la sua ...

Bimbo abbandonato - il medico Silvio Viale : “Per Giovannino una penosa gara di solidarietà” : Silvio Viale, ginecologo dell’ospedale Sant’Anna di Torino, ha parlato della vicenda di Giovannino, il bambino malato affetto da Ittiosi Arlecchino e abbandonato dopo la nascita dai genitori ai medici torinesi. Per il medico, che ha scritto un post su Facebook che ha scatenato polemiche, nessuno si è preso la briga di capirci qualcosa e nessuno sa a cosa sta andando incontro.Continua a leggere

Gara di solidarietà per adottare Giovannino - il Bimbo malato abbandonato in ospedale dai genitori : Giovannino, un bambino di tre mesi affetto da Ittiosi Arlecchino, patologia così rara da colpire non più di un neonato su un milione, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Torino, dove è stato "abbandonato" dai genitori. Il primario del reparto di ginecologia ed ostetricia: "La loro stata una scelta molto sofferta, dettata forse anche dalla paura delle spese da affrontare. Però gli hanno donato la vita, ora noi gli troveremo una ...

Bimbo abbandonato in ospedale a Torino : 10 richieste di adozione per Giovannino : Una vita in salita, quella del piccolo Giovannino. Nato a Torino con una malattia molto rara, al momento incurabile, è stato abbandonato in ospedale dai genitori. Ha superato indenne le prime, insidiose, settimane di vita, “quando era altissimo il rischio di infezioni e sepsi. E ora, dopo che la sua storia è stata resa nota dalla stampa, abbiamo ricevuto già una decina di chiamate da parte di famiglie in tutta Italia che vorrebbero ...

Bimbo abbandonato - in molti si offrono : 14.56 E' gara di solidarietà per offrire una famiglia a Giovannino, il Bimbo di 4 mesi affetto da una rarissima patologia della pelle e abbandonato dai genitori all'ospedale Sant'Anna di Torino. La casa dell'Affido del Comune, insieme al Tribunale dei Minori,valuterà le richieste di affido e adozione che stanno arrivando da ogni parte d'Italia. Intanto, si dice pronto ad accoglierlo la Piccola Casa della Divina Provvidenza, fondata da ...

Torino - Bimbo nasce con malattia rara e incurabile : abbandonato da agosto in ospedale : Il piccolo Giovannino non è mai uscito dall’ospedale Sant’Anna di Torino. È nato lo scorso agosto ed è stato immediatamente abbandonato dai genitori, che l’avevano concepito con la fecondazione eterologa. La sua storia è stata raccontata dal quotidiano La Stampa: probabilmente il padre e la madre non se la sono sentita di convivere con la grave malattia che affligge il neonato. Si tratta della Ittiosi Arlecchino, una forma di degenerazione della ...

Bimbo con malattia rara abbandonato : ?«Ha diritto a cure - ora iter per affidamento» : La patologia, l’Ittiosi Arlecchino, che ha colpito il piccolo di 4 mesi è una grave disfunzione congenita della pelle ed è estremamente rara tanto che se ne riscontra un caso ogni milione di nati. La mortalità è molto alta.

Bimbo di 4 mesi con una rarissima malattia abbandonato in ospedale a Torino dai genitori : All’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino c’è un Bimbo di quattro mesi, affetto da una rarissima e al momento incurabile patologia della pelle, la Ittiosi Arlecchino, abbandonato dai genitori dopo la nascita. Il piccolo - come si legge oggi sul quotidiano La Stampa - è stato concepito con una fecondazione eterologa e avrebbe già superato la fase più acuta che, per quel tipo di malattia, ...

Nato con l’ittiosi Arlecchino - Bimbo abbandonato a Torino : la sua patologia colpisce la pelle al momento della nascita : Un neoNato vive da quattro mesi, ovvero dallo stesso giorno in cui è Nato, all’ospedale di Torino. I genitori lo hanno abbandoNato. Dopo la sua nascita non se la sono sentita di prendersi cura di un bambino la cui patologia sembra troppo difficile da gestire. Il piccolo è Nato affetto da ittiosi Arlecchino e sopravvivere in una stanza della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna. Nel nosocomio lo chiamano Giovannino e le sue ...

Torino - Bimbo affetto da malattia genetica incurabile abbandonato in ospedale dopo la nascita : È nato quattro mesi fa, ma i genitori non se la sono sentita di portarlo a casa con sé. Giovannino, chiamato così dal personale medico che lo assiste, vive nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino, perché è affetto da una rarissima e al momento incurabile patologia della pelle, la Ittiosi Arlecchino. È una malattia genetica che colpisce un bambino su un milione: la pelle si divide in grosse ...

