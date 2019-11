Berlino | la spettacolare coreografia allo stadio | il muro viene abbattuto in mezzo al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Ildi nuovo inal campo. Prima della partita di Bundesliga tra l’Herthae il Red Bull Lipsia, all’Olympian di, società e tifosi hanno organizzato unarievocazionea 30 anni dalla caduta del. Dagli spalti si è levata un’enorme Porta di Brandeburgo, mentre sugli schermi veniva proiettato il celebre discorso di John F. Kennedy aOvest nel 1963. Video Twitter L'articolo, la: ilinal campo proda Il Fatto Quotidiano.

