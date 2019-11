Avviso dell'Aeronautica Militare | da domani venti di tempesta e precipitazioni

Allerta Meteo - Avviso della Protezione Civile : temporali e venti di burrasca anche al Sud - allarme arancione in 3 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione presente sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia tende gradualmente a spostarsi verso sud, apportando un peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con venti forti e piogge intense anche sulle regioni più meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Allerta Meteo - l’Avviso della protezione civile per il maltempo di Venerdì 8 Novembre : allarme Arancione in 6 Regioni - Giallo in altre 9 : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione si affaccerà sulle Regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi inizialmente sul nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro-nord, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, specialmente sul settentrione, dove saranno nevose fino a quote medie, e sulle zone tirreniche centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Salumi contenenti listeria - è allarme in Italia : “non consumare” l’Avviso del Ministero della Salute [LOTTO E MARCHIO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per il prodotto denominato “Coppa di testa di modena affettata” in vaschetta da 125 g. Marchio di produzione: “Gigi il Salumificio s.r.l.“. Il motivo della segnalazione è indicato in “Richiamo per rischio microbiologico: presenza di listeria“. Il lotto incriminato è il n° 1478, con data 04-01-2020. L’avvertenza è di “non consumare ...

Allerta Meteo - nuovo Avviso della protezione civile per Martedì 5 Novembre : “forte maltempo al Centro/Sud” : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione atlantica determinerà, da domani, una ulteriore fase di maltempo sull’Italia, con precipitazioni localmente intense e venti forti sulle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso ...

Maltempo e venti fortissimi domani 5 Novembre : l'Avviso dell'Aeronautica Militare : Un nuovo peggioramento del tempo è atteso per le prossime ore e soprattutto nella giornata di Martedì su gran parte d'Italia (ve ne abbiamo parlato qui) L'Aeronautica Militare ha emesso un...

Carne contaminata da Listeria : è allerta in Italia - l’Avviso del Ministero della Salute [INFO e DETTAGLI] : Carne contaminata da Listeria monocytogenes: il richiamo arriva dal Ministero della Salute ed è relativo al prodotto “Sfilacci di cavallo” commercializzato dall’azienda “NABA CARNI SPA”. Nello specifico il prodotto interessato a marchio “MASINA DAL 1929 LA SALUMERIA” è venduto in confezioni da 10gr con il numero di lotto 93543 e con la data di scadenza 31/01/2020. Il motivo del richiamo arriva per un ...

Farmaco può provocare coaguli di sangue : l’Avviso dell’Ema : Il Farmaco anti-artrite reumatoide Xeljanz (tofacitinib) potrebbe aumentare il rischio di coaguli di sangue nei polmoni e nelle vene profonde nei pazienti che sono già ad alto rischio. Di conseguenza, deve essere usato con cautela in questi malati. Lo raccomanda una revisione del comitato di sicurezza (Prac) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema). Inoltre, le dosi di mantenimento pari a 10 mg due volte al giorno non devono essere ...

Allerta Meteo - Avviso di “fenomeni intensi” dell’Aeronautica Militare : forti temporali in 4 regioni : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 UTC di oggi 1 novembre 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale. “Domani, sabato 2 novembre 2019, si prevedono dalla mattinata e per le successive 18 ore piogge abbondanti sulla Liguria. Dal primo pomeriggio poi, e per le successive 9 ore, precipitazioni intense a ...

Allerta Meteo - pesantissimo Avviso della protezione civile per Venerdì 25 Ottobre : Sicilia bersagliata - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – La depressione centrata tra Spagna e Algeria, che ha determinato un significativo peggioramento sulle regioni occidentali, tende lentamente a progredire verso sud-est, interessando anche Campania e la Sicilia, con precipitazioni anche persistenti e a carattere temporalesco sull’isola, in estensione alla Calabria nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo - rischio alluvioni : pesantissimo Avviso della protezione - “maltempo estremo - vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione, centrata tra la penisola iberica e le Baleari, nel suo movimento verso la Sardegna determinerà, dalla serata di oggi, una nuova fase di maltempo, che coinvolgerà prima i settori più occidentale del nostro paese e poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Avviso dell'Aeronautica Militare : pesante maltempo al Nord - le regioni interessate : Un Avviso di fenomeni intensi è stato diramato dall'Aeronautica Militare per le prossime ore e la giornata di domani. Un flusso umide e instabile continuerà a determinare condizioni di marcato...

Farina richiamata dai supermercati : l’Avviso del Ministero della Salute [MARCA e DETTAGLI] : Farina richiamata dai supermercati per rischio allergeni: nella confezione è infatti presente la soia, pur non essendo dichiarata in etichetta. Il prodotto in questione è la Farina di Farro integrale da 400g del marchio “Lo conte” con data di scadenza 31/12/2020. Il lotto incriminato è il numero 18339. La Farina richiamata è stata prodotta da IPAFOOD srl nello stabilimento di viale Taverna Annibale, a Frigento. Il Ministero della ...

Allerta Meteo : Avviso della Protezione Civile per il Sud Italia - forti temporali su Sicilia e Calabria : Allerta Meteo – Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...