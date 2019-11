Attentato contro i soldati italiani in Iraq | tre sono gravi | torna il terrore vissuto 13

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019)esplosivoun convoglio di militariin: cinque i feriti, di cui tre incondizioni, ma a quanto si apprende non dovrebbero essere in pericolo di vita. Si attendono ulteriori notizie, ma ildi 13 anni faa farsi più vivo che mai. L’, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattinata quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane in. Il team stava svolgendo attività di addestramento (“mentoring and training“) in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all’Isis. I cinque militari coinvolti dall’esplosionestati subito soccorsi, evacuati con elicotteri USA facenti parte della coalizione e trasportati in un ospedale “Role 3” dove stanno ricevendo le cure del caso. Tre dei ...

