Attentato contro i militari italiani in Iraq : cinque feriti - tre in gravi condizioni

Attentato contro i soldati italiani in Iraq - tre sono gravi : torna il terrore vissuto 13 anni fa a Nassiriya : Attentato esplosivo contro un convoglio di militari italiani in Iraq: cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni, ma a quanto si apprende non dovrebbero essere in pericolo di vita. Si attendono ulteriori notizie, ma il terrore di 13 anni fa torna a farsi più vivo che mai. L’Attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattinata quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team ...

Iraq - Attentato contro militari italiani : cinque feriti di cui tre in gravi condizioni : attentato esplosivo contro militari italiani in Iraq: cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni. Lo apprende l’Ansa da fonti della Difesa. L’attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è esplosoal passaggio di un team misto di Forze speciali italiane in Iraq. Il team stava svolgendo attività di addestramento (“mentoring and training”) in favore ...

Germania - prima di sparare l’Attentatore ha urlato contro gli ebrei : I testimoni: «Era vestito da militare». Il ministro dell’Interno Seehofer: matrice antisemita. Lanciata una granata contro il cimitero ebraico. Il bilancio è di due vittime

Antimafia - Antoci : “Relazione sull’Attentato contro di me presta il fianco a mascariamento e delegittimazione”. Fava : “No comment” : La relazione della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana sull’attentato contro di lui? “Ha prestato il fianco al mascariamento e alla delegittimazione, utilizzando audizioni di soggetti che non citano mai le loro fonti bensì il sentito dire o esposti anonimi che la magistratura, dopo attenta valutazione e trattazione, ha dichiarato essere calunniosi”. Giuseppe Antoci si scaglia contro il dossier ...

Attentato di Limbadi : le istituzioni non si costituiscono parte civile contro la cosca Mancuso che uccise chi si ribellò alla barbarie : Francesco Vinci e Rosaria Scarpulla si ritrovano per l’ennesima volta soli. Soli contro una delle più feroci cosche mafiose della Calabria: i Mancuso che, a Limbadi, il 9 aprile 2018 hanno ucciso con un’autobomba loro figlio Matteo. Ieri a Catanzaro, davanti alla Corte d’Assise, c’è stata la prima udienza del processo contro Rosaria Mancuso, suo marito Domenico Di Grillo, la figlia Lucia e il genero Vito Barbara, arrestati l’anno scorso dalla ...

Attentato contro comizio elettorale in Afghanistan - almeno 26 morti. Talebani rivendicano : E' salito a 26 morti, tra cui quattro soldati, e 42 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni, il bilancio dell'Attentato rivendicato dai Talebani contro un comizio elettorale, nella provincia di Parwan nell'Afghanistan orientale. Ad aggiornare il bilancio delle vittime è il portavoce del ministero degli Interni afghano Nasrat Rahimi. Il direttore dell'ospedale di Parwan, Abdul Qasim Sangin, ha spiegato ad al-Jazeera che ci sono anche bambini ...