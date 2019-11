Attentato a Kirkuk in Iraq | feriti cinque militari italiani

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) Nella mattinata di questa domenica 10 novembre c'è stato unesplosivo incontrodi ritorno da una missione nei pressi di, di cui tre in gravi condizioni, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. La notizia è stata diffusa direttamente da fonti del Ministero della Difesa, allertata dal Capo di Stato maggiore Enzo Vecciarelli.soldatiinUn ordigno rudimentale è esploso proprio quando il convoglio deglistava rientrando alla base, dopo una delle tante operazioni svolte in questi giorni per appoggiare le milizie irachene impegnate nella lotta contro l'Isis. La task force 44, che compie inmissioni denominate in gergo militare "mentoring and training", fa parte di un team più ampio composto da diverse forze speciali italiane, infatti sono più di mille i soldati che in questo periodo sono ...

