Atletica | Valeria Straneo vince la mezza maratona di Crema | miglior tempo degli ultimi 5

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019)ha vinto ladiin 1h11:42: da cinque anni la piemontese non correva così forte, la sua ultima gara sotto i 72 minuti risale addirittura ai Mondiali di Copenhagen 2014. La 43enne ha brillato sui 21 km rendendosi protagonista di un buon test in vista del ritorno nella, prova in cui ha vinto l’argento ai Mondiali 2013 e agli EUropei 2014. L’alessandrina ha preceduto nettamente la keniana Mary Wangary Wanjohi (1h14:56) e Federica Proietti (1h16:57) firmando il secondo crono italiano della stagione, superiore soltanto a quello di Sara Dossena (1h10:20 a Lugano). La gara maschile è stata vinta dal keniano Solomon Koech (1h03:10) che si è imposto in volata su Ishmael Chelanga Kalal, terza piazza per Daniele D’Onofrio (1h03:29). Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...