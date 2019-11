Atletica | torna in gara Federica Del Buono dopo tre anni di stop

Atletica - Alex Schwazer : “Dimostrare la mia innocenza non è un capriccio. Tornare a gareggiare? Impossibile!” : Alex Schwazer e una possibile rivincita? Chissà…vedremo. Di fatto, il gip di Bolzano ha ordinato un supplemento di perizie per cercare di trovare finalmente una via d’uscita al tunnel rappresentato dal caso dell’ex marciatore italiano. La possibile manipolazione delle provette, analizzata nei minimi dettagli, potrebbe cambiare la storia degli eventi. Sì perché i comportamenti anomali della Iaaf e dell’indagine che ha ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - attesa per Luminosa Bogliolo - torna Davide Re con la 4×400. C’è la maratona! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della giornata – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di Atletica leggera di Doha: in Qatar alle ore 15.30 italiane, scatteranno batterie e qualificazioni, mentre le finali inizieranno alle ore 19.00 italiane, con il gran finale della maratona maschile alle ore 23.00 italiane. Protagonisti ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59: zyas, Barshim, Mason e Akimenko superano 2.27 al primo tentativo 19.57: L’ITALIA E’ IN finale! Squalificato per invasione di corsia il Brasile. Italia in finale e a Tokyo 2020 19.54: Il portoricano Castro Rivera è il primo eliminato dell’alto 19.53: ormai è un vero e proprio abbonamento ai noni o ai tredicesimi posti per il clan azzurro. Le azzurre della staffetta, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 - Massimo Stano nella 20 km di marcia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16: Pronti alla partenza i protagonisti della seconda semifinale dei 1500 uomini. Al via Matthew Centrowitz (Usa), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Amos Bartelsmeyer (Ger), Josh Kerr (Gbr), Ronald Musagala (Uga), Matthew Ramsden (Aus), Manuel Tefera (Eth), Kevin López (Esp), Jake Wightman (Gbr), Ronald Kwemoi (Ken), Marcin Lewandowski (Pol), Youssouf Hiss Bachir (Dji), Abdelaati Iguider ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - l’Italia si gioca tutto! Tamberi e Stano all’attacco - torna Filippo Tortu nella 4×100! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – La presentazione della gara di Tamberi – La presentazione della gara di Stano Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi venerdì 4 ottobre va in scena l’ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) e si tratta di un giorno ...