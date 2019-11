Atletica | Mondiali paralimpici 2019 | Oxana Corso conquista l’argento sui 100 metri

Domenica Rai Sport - Palinsesto 10 Novembre 2019 | Ciclocross e Mondiali Atletica Paralimpici : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 10 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Atletica paralimpica - Mondiali Dubai 2019 : nella terza giornata sei record del mondo. Nessuna medaglia per l’Italia : Si è da poco conclusa la terza giornata dei Mondiali 2019 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Prestazioni da urlo con ben sei record del mondo. Grandi emozioni si dal mattino con la fantastica prova di Lisa Adams nel lancio del peso femminile nella categoria F37 che ha fatto segnare 14.70, miglior lancio di sempre, che le è valso l’oro. nella finale dei 200 metri femminili categoria F36 la ...

Atletica paralimpica - Legnante è medaglia d’oro per la quarta volta ai Mondiali di Dubai : Assunta Legnante ha vinto il suo quarto titolo iridato consecutivo nel getto del peso con 15,83 metri ai Mondiali 2019 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai e ha conquistato il quarto titolo dopo gli allori già conquistati a Lione (2013), Doha (2015) e Londra (2017).Continua a leggere

Atletica – Giochi Mondiali Militari : Cestonaro regala una medaglia all’Italia - l’azzurra è d’argento nel salto triplo : La 24enne vicentina è battuta soltanto da Olga Rypakova, la kazaka campionessa olimpica di Londra 2012 Arriva una medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi Mondiali Militari di Wuhan, in Cina. A vincerla è l’ultima atleta italiana in gara, la triplista Ottavia Cestonaro (Carabinieri) che completa la propria stagione con l’argento nella rassegna iridata militare grazie alla misura di 13,78 (-1.0). La 24enne vicentina allenata dal ...

Atletica paralimpica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. 17 azzurri alla ricerca delle medaglie iridate : Dal 7 al 15 novembre si terranno a Dubai i Mondiali di Atletica paralimpica, che vedranno coinvolti circa 1400 atleti di 100 Paesi, e che assegneranno oltre ai titoli iridati ed alle medaglie, anche quattro pass non nominali per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 nelle specialità in programma in Giappone. Saranno 17 gli azzurri in gara, 6 donne ed 11 uomini, e tra di loro spiccano i nomi delle campionesse paralimpiche Martina Caironi ed Assunta ...

Atletica - Alessia Trost : “Dell’annata c’è poco da salvare e i Mondiali di Doha sono figli delle gare che ho disputato” : Stagione da archiviare in fretta per la saltatrice in alto Alessia Trost, che al “Messaggero Veneto” ha tracciato il bilancio dell’annata sportiva appena conclusa. L’azzurra ha parlato soprattutto del futuro e del lavoro da finalizzare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove vorrà essere protagonista. Sul 2019: “Non sono soddisfatta. Sicuramente dovrò cambiare qualcosa: non sono venuta ad Ancona per non andare ...

Atletica - la Cina si prepara ad ospitare i Giochi Mondiali Militari : undici gli azzurri convocati : La rassegna iridata militare vedrà impegnati alcuni azzurri che si sono ben comportati ai Mondiali di Doha Un altro appuntamento mondiale nella lunga stagione 2019. Saranno undici gli azzurri in gara ai Giochi Mondiali Militari di Wuhan, in Cina, che per l’Atletica vanno in scena tra il 22 e il 27 ottobre. La settima edizione dell’evento organizzato dal CISM, il Consiglio Internazionale dello Sport Militare, vedrà la presenza di ...

Le migliori foto dei Mondiali di Atletica : Smorfie, balzi, lanci, rincorse, cadute e molto altro, ora che è finito il principale torneo internazionale dopo le Olimpiadi

Un'Italia di bella luce (e qualche ombra) chiude i Mondiali di Atletica : L’Italia ha chiuso alla grande: ottavo posto per Yeman Crippa che con 27:10.76 riscrive la storia è diventa primatista italiano dei 10000 togliendo il record nazionale a Salvatore Antibo dopo trent’anni. All’impresa di Yeman si aggiunge uno splendido sesto posto della 4x400 maschile formata da David

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (6 ottobre). Crippa da urlo - Re in gabbia nella 4×400 : Si chiude con altre due prestazioni da finale e una delusione il Mondiale azzurro a Doha. Yeman Crippa regala l’ultimo sussulto strappando a Salvatore Antibo il record italiano dei 10.000 e la staffetta 4×400 chiude sesta in finale, ottenendo il miglior risultato azzurro nelle specialità da stadio. LE pagelle degli azzurri LUMINOSA BOGLIOLO 4.5: Nell’occasione più importante dell’anno disputa una delle gare peggiori, complice anche un ...

Mondiali di Atletica 2019 – La staffetta 4×400 agli Stati Uniti : Italia sesta a Doha : L’Italia della staffetta maschile 4×400 sesta ai Mondiali di atletica 2019: l’oro agli Stati Uniti Solo nel 1983, nell’edizione inaugurale dei Mondiali, ad Helsinki, l’Italia seppe fare meglio. Fu quinta, con Stefano Malinverni, Donato Sabia, Mauro Zuliani e Roberto Ribaud, in 3:05.10. Tra le nazionali in gara Unione Sovietica, Cecoslovacchia e Germania Ovest, paesi che non esistono più. Oggi, trentasei anni ...

Atletica - Mondiali 2019 : Italia sesta con la 4×400 - non funziona l’esperimento Davide Re al lancio. Vincono gli USA : Sesto posto per l’Italia nella finale della 4×400 maschile ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, la staffetta del miglio maschile ha chiuso la rassegna iridata a Doha (capitale del Qatar) e la nostra Nazionale ha ottenuto un onorevole piazzamento anche se non si è mai rimasti nel cuore della corsa. Il piazzamento è di prestigio ma c’è qualche perplessità perché è stato schierato Davide Re in prima frazione e non in ultima, ...

Mondiali di Atletica : Crippa batte il record italiano dei 10 mila dopo 30 anni : Superato il primato di Antibo. Il fondista azzurro è arrivato ottavo nella finale vinta dall’ugandese Cheptegei