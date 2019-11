Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) Il 21 giugno 2016 il giorno dell’ufficializzazione per la positività al testosterone e l’8 agosto la squalifica per otto anni. Stagioni di contraddizioni, di casi, ma sempre e solo di una versione da parte di: “Io sono innocente“. Il 17 ottobre il gip di Bolzano ha ordinato il supplemento di indagine ed è entrata in gioco l’ipotesi della provetta manomessa. Un percorso lastricato di difficoltà, in cui si intravede uno spiro molto piccolo in fondo al tunnel perché la situazione per l’atleta azzurro è ancora altamente problematica. Tuttavia, la sua speranza è che il procedimento in corso possa avere esito positivo. Ecco che la fiamma agonistica, che si era spenta, ha ripreso vigore e la voglia è quella di rimettersi nuovamente in marcia, nel vero senso del termine. Non certo un modo per tenersi in forma, ma qualcosa di ben più serio. E ...

OA_Sport : Atletica, Alex Schwazer sul suo ritorno agli allenamenti: “Ho ritrovato le giuste sensazioni. Obiettivo? La mia inn… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Atletica, Alex Schwazer torna ad allenarsi #AlexSchwazer - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Atletica, Alex Schwazer torna ad allenarsi #AlexSchwazer -