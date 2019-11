Astrologia 11 novembre | soddisfazioni per Cancro | ritardi per Leone

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) La giornata di domani, lunedì 11, sarà positiva per il Toro, che per quanto riguarda i sentimenti si prepara a vivere un momento ricco di sorprese ed emozioni. Anche ilinizierà la settimana con delle belle. Ilpotrebbe subire dei. Di seguito l'oroscopo di lunedì 112019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Previsioni astrologiche del giorno 112019 Ariete: sarà una giornata interessante per il segno. Qualcuno potrebbe ricevere una telefonata inaspettata che cambierà il corso della settimana. È un buon momento per i single, gli astri favoriscono gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo. Al contrario delle problematiche di natura economica o lavorativa, potrebbero nascere dei contrasti all’interno dei rapporti di coppia. Cercate di non sfogare sul partner il ...

FlaviaGoffredo1 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, domenica 10 novembre, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura, buon like, buon retweet,… - bbeghella : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, domenica 10 novembre, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura, buon like, buon retweet,… - ZinosK67 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, domenica 10 novembre, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura, buon like, buon retweet,… -