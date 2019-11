ArcelorMittal | Italia Viva presenterà un emendamento per ripristinare lo scudo penale

ArcelorMittal - Italia Viva pronta a presentare un emendamento per ripristinare lo scudo penale : Italia Viva, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, presenterà come annunciato nei giorni scorsi un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale per i vertici di Arcelor Mittal nella realizzazione del piano per l’ex Ilva.La scadenza per depositare le proposte di modifica al decreto, collegato alla manovra, è fissata per lunedì mattina alle 9.30.

Ex Ilva - Conte su ArcelorMittal : “Non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” : "Abbiamo messo sul tavolo lo scudo penale come primo argomento di conversazione: sull'immunità il governo è compatto", ha rassicurato Giuseppe Conte. Alla puntata di Porta a Porta in onda questa sera, il presidente del Consiglio si è mostrato fermo: "Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare" le richieste di Arcelor Mittal.Continua a leggere

Fumata nera a Palazzo Chigi ArcelorMittal conferma - ciao Italia : Niente da fare. ArcelorMittal se ne va da Taranto. A quanto si apprende sarebbe stata questa la linea che Lakshmi e Aditya Mittal avrebbe espresso al governo Conte al tavolo a Palazzo Chigi dopo aver ascoltato le offerte dell’esecutivo giallo rosso sulla vicenda dell’ex-Ilva. Segui su affarItaliani.it