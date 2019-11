Antisemitismo : Salvini - ‘sinistra ipocrita - si sgola per Segre e fischia Brigata ebraica’ : Ferrara, 10 nov. (Adnkronos) – “E’ giusto essere vicini a Liliana Segre e a chiunque sia vittima delle violenze del prossimo, senza l’ipocrisia di qualcuno che a sinistra si sta sgolando per Liliana Segre e poi quando sfila la Brigata ebraica in piazza il 25 aprile fischia perché odia Israele e vorrebbe cancellare dalla faccia della Terra Israele. Dovrebbero aver vergogna queste persone”. Lo ha affermato il ...

Antisemitismo - Salvini : favorevole alla scorta a Segre - ma smentisco l’incontro : Il leader della Lega: «A me è appena arrivato un altro proiettile, ma io non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare niente né io né lei»

Senato - nasce la commissione Segre contro razzismo e Antisemitismo. Il centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...