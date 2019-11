Altan | Oggi Cipputi non voterebbe mai Salvini

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019) Nei suoi disegni non è mai entrato: “Il rancore è un sentimento che non condivido. È contro la mia natura., invece, è la linfa del dibattito politico. Anche quando nasce da problemi reali, usarlo come un carburante per incendiare l’umore delle masse, è un gioco pericolosissimo”. Da più di quarant’anni, nelle sue vignette,ritrae noi italiani di fronte e di profilo, dandoci un quadro dentro cui guardare i nostri disturbi, il nostro carattere, le nostre sventure, i nostri colpi di testa e, quando capitano, anche i nostri colpi di genio: “Io mi sento italiano, anche se non mi interessa proclamarlo con orgoglio. Gli italiani possono essere eccezionali, oppure detestabili. Come tutte le persone del mondo, del resto. Ciò che ci distingue da molti altri, però, è la nostra straordinaria ...

