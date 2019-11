Allerta Meteo | Scuole Chiuse Lunedì 11 Novembre per il maltempo provocato dalla Tempesta

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019)– La nuova violenta ondata diche sta iniziando a colpire l’Italia in queste ore con forti piogge in Sardegna, evolverà in una pericolosissimaMediterranea nella giornata di domani,11, per poi raggiungere il “clou” più estremo dopodomani, Martedì 12. Le autorità competenti sono in pre-e aspettano, nel pomeriggio, l’emissione dei consueti bollettini e avvisirologici ufficiali della protezione civile per adottare tutte le decisioni indispensabili per tutelare la pubblica sicurezza. Lo scenario, infatti, è particolarmente estremo:, Uragano Mediterraneo in formazione: scenario DEVASTANTE per11 e Martedì 12,distruttivo al Sud Già domani lepotrebbero esserein molti comuni dove ilsarà molto intenso, anche se in base agli ultimi ...

DPCgov : ??#allertaGIALLA domani, domenica #10novembre, in Toscana, Campania, Basilicata, Calabria e sul versante occidentale… - SkyTG24 : #Maltempo, è allerta meteo arancione in 6 regioni. Le previsioni #meteo di domenica 3 novembre ?? - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, giovedì #7novembre, su settori della Campania. ?? #allertaGIALLA in sette regioni. Consu… -