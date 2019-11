Allerta Meteo | l’avviso della protezione civile per la Tempesta Mediterranea | bollettini

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per pioggia e temporali : La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per pioggia e temporali relativamente alla costa centro meridionale della Toscana e sull’arcipelago: l’avviso è valido dalle 13 di oggi, domenica, e per l’intera giornata di domani, lunedì. Possibili piogge attese dal pomeriggio di oggi, in particolare su costa centro meridionale e Arcipelago e nel Grossetano. Domani sono previste ...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse Lunedì 11 Novembre per il maltempo provocato dalla Tempesta Mediterranea : Allerta Meteo – La nuova violenta ondata di maltempo che sta iniziando a colpire l’Italia in queste ore con forti piogge in Sardegna, evolverà in una pericolosissima Tempesta Mediterranea nella giornata di domani, Lunedì 11 Novembre, per poi raggiungere il “clou” più estremo dopodomani, Martedì 12 Novembre. Le autorità competenti sono in pre-Allerta e aspettano, nel pomeriggio, l’emissione dei consueti bollettini e ...

Allerta Meteo - Uragano Mediterraneo in formazione : scenario DEVASTANTE per Lunedì 11 e Martedì 12 - maltempo distruttivo al Sud : Allerta Meteo – Splende il sole in questa Domenica di metà Novembre su gran parte d’Italia, abbiamo +21°C a Reggio Calabria e Siracusa, +20°C a Catania, Gallipoli e Monopoli. Nulla lascia presagire quanto accadrà nei prossimi due giorni proprio nelle Regioni del Sud, eppure in Sardegna ha già iniziato a piovere. Diluvia a Oristano dove sono caduti 13mm di pioggia e ci sono +11°C in pieno giorno, prime piogge anche a Sassari e ...

In Alto Adige cessata l’Allerta Meteo : livello delle precipitazioni inferiore alle previsioni : “Nel corso della conferenza di valutazione, tenutasi questa mattina presso il Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la Protezione civile in viale Druso a Bolzano, si è deciso all’unanimità, dopo un’attenta analisi, di riportare lo stato della protezione civile al livello normale (Zero). I preparativi si sono dimostrati efficaci, la popolazione è stata preallertata e preparata al potenziale evento“. Lo ...

Allerta Meteo Sardegna : domani temporali e forte vento : Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni Meteo avverse per temporali e vento. A partire dalle ore 8 sino alle 20 di domenica 10 novembre si prevede sulla Sardegna occidentale e meridionale lo sviluppo di temporali localmente anche di forte intensità. I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento fino a burrasca in prevalenza da sud-ovest. “In presenza di fenomeni temporaleschi ...

Meteo : ciclogenesi esplosiva colpira' il sud - Allerta nubifragi e scirocco oltre 110 km/h : Non c'è tregua per la nostra penisola: le correnti atlantiche dopo una lunga latitanza si sono totalmente impossessate del Mediterraneo e continueranno ancora a lungo ad interagire coi nostri...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per la costa : Ancora tempo instabile in Toscana per oggi, sabato 9 novembre e domani, domenica 10 novembre, con possibilità di piogge sparse che, in alcuni casi, potranno dare luogo a locali rovesci o temporali, anche forti, nelle aree costiere, province meridionali e Arcipelago. La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha ulteriormente esteso il codice giallo per queste zone (aree costiere, province meridionali, Arcipelago) ...

Allerta Meteo - sarà un Sabato pomeriggio di forte maltempo al Sud : il nowcasting e le previsioni per Domenica : Il maltempo che sta colpendo l’Italia si è spostato stamattina nelle Regioni del Sud dove si intensificherà nelle prossime ore. Oggi pomeriggio, infatti, forti piogge e temporali colpiranno Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia occidentale e gran parte della Sardegna. Qualche pioggia anche in Liguria e sull’arcipelago toscano, sull’isola d’Elba. I fenomeni più intensi, dopo aver colpito Malta in ...

Allerta Meteo Campania : ancora maltempo nelle prossime ore : La perturbazione che da giorni sta interessando la Campania continua a persistere sul territorio e si estende anche su settori che non erano inclusi nell’Allerta. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’attuale criticita’ (con scadenza alle 9 di domani mattina) fino alle 12 di domani (quindi di ulteriori 3 ore) estendendola, a partire dalle 18 di oggi, anche alla zona 2 (Alto Volturno e ...

Meteo - temporali da Palermo a Ragusa : Allerta gialla in Sicilia : Maltempo in Sicilia per oggi sabato 9 novembre. La Protezione Civile annuncia un'allerta Meteo gialla da Palermo a Ragusa.

Meteo 9 novembre : Allerta arancione Veneto - Calabria e Trentino : La Protezione Civile ha diramato il bollettino Meteo per la giornata di domani, sabato 9 novembre: l'allerta arancione per rischio idraulico è stata diramata in Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale) e Veneto (Piave pedemontano). allerta per rischio idrogeologico anche in Trentino.Continua a leggere

Allerta Meteo Molise - domani codice giallo : previste piogge intense e forte vento : La Protezione civile del Molise ha emanato un’Allerta ‘gialla’ per domani sabato 9 novembre. Su tutta la regione, dalle prime ore del mattino e per le successive 12-18 ore, sono previste piogge da isolate a sparse. I fenomeni potranno essere intensi, con forte attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta Meteo Molise, domani codice giallo: previste piogge intense e forte vento sembra ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : temporali e venti di burrasca anche al Sud - allarme arancione in 3 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione presente sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia tende gradualmente a spostarsi verso sud, apportando un peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con venti forti e piogge intense anche sulle regioni più meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Maltempo : Allerta Meteo per piogge intense in Friuli Venezia Giulia : Forti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco interesseranno il Friuli Venezia Giulia in questa giornata. Per questo motivo, fino alle ore 6 di domani mattina, la Protezione civile ha diramato un allerta di colore giallo. Fino alle ore 11, si legge nell’avviso, sono caduti fino a 50 mm sulle Prealpi Carniche, sulla laguna soffia Scirocco sostenuto con raffiche fino a 60 km/h. Nevica oltre i 1000 metri circa in Carnia verso il ...