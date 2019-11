Allerta Meteo | domani Scuole Chiuse anche a Catanzaro

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019). “A seguito del bollettino didiramato dalla Protezione civile regionale – si legge in una nota del Comune – il sindaco Sergio Abramo ha disposto per la giornata di, lunedi’ 11 novembre, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della citta’. Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, in previsione del persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte”. “Il provvedimento e’ stato adottato – si legge ancora – dopo un’attenta valutazione,a seguito di un confronto con i dirigenti scolastici, al fine di scongiurare eventuali rischi legati, in particolare, agli spostamenti degli studenti pendolari all’orario di uscita, quando le ...

DPCgov : ??#allertaGIALLA domani, domenica #10novembre, in Toscana, Campania, Basilicata, Calabria e sul versante occidentale… - DPCgov : ??? Intensa perturbazione in arrivo al Sud. ??#allertaARANCIONE, lunedì #11novembre, su Basilicata, Calabria e Sic… - SkyTG24 : #Maltempo, è allerta meteo arancione in 6 regioni. Le previsioni #meteo di domenica 3 novembre ?? -