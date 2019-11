All’ergastolo per avere ucciso tre carabinieri - riceve permesso premio e taglia la gola a un anziano : E’ accaduto al San Raffaele di Milano dove il sessantenne, a piede libero per un solo giorno, ha avvicinato l’uomo che stava prendendo un caffé alle macchinette e gli ha chiesto dei soldi. Al rifiuto, l’aggressione. Catturato poco dopo nella metro. La vittima è grave

Consulta - permessi anche ai mafiosi All’ergastolo. Bonafede a lavoro per le conseguenze : anche i mafiosi all'ergastolo potranno accedere ai permessi premio, pure se non collaborano con la giustizia, ma a condizione che sia provato che abbiano reciso i loro legami con la criminalita' organizzata e purche' sia dimostrata la loro partecipazione al percorso rieducativo. La loro pericolosita' non sara' piu' presunta dalla legge, ma andra' verificata, caso per caso, dai magistrati di sorveglianza, come avviene per tutti gli altri ...

Uccide una madre con un martello per abusare della figlia dodicenne : condannato All’ergastolo : È stato condannato all’ergastolo Joseph William Borton, il 31enne che lo scorso aprile ha ucciso una donna di 52 anni con un martello e ne ha stuprato la figlia, di 12 anni. L’omicidio è avvenuto a Wellington, in Nuova Zelanda. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era stata incaricata di prendersi cura di una casa vicina a quella di Borton e aveva deciso di portare con sé la figlia. Il 31enne, vedendole dentro ...

Terrorismo - estradato il 28enne condannato All’ergastolo in Algeria per i suoi contatti con l’Isis. Era stato arrestato a Roma a novembre : Era stato arrestato dalla Digos di Roma lo scorso novembre perché ricercato internazionale dopo una condanna per Terrorismo. Ora T.M., algerino di 28 anni, è stato estradato. A tradire l’uomo – condannato dal Tribunale di Boumerdes il 31 marzo 2016 per il reato di appartenenza a organizzazione terroristica e di estorsione commessi tra il 2010 e il 2016 e destinatario di quattro ordini di cattura internazionale – era stata la ...