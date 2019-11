Alessio Boni a Domenica In parla del figlio in arrivo | la scelta di Mara Venier conquista

Domenica In – Nona puntata del 10 novembre 2019 – Christian De Sica - Patty Pravo - Alessio Boni tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Nona puntata del 10 novembre 2019 – Christian De Sica, Patty Pravo, ...

Alessio Boni sarà Enrico Piaggio - le sue forti parole in conferenza stampa : “Oggi si nascondono tutti dietro ad un pc” : Alessio Boni non usa mezzi termini parlando del suo Enrico Piaggio, un'altra eccellenza italiana presto al centro di un film per la tv fortemente voluto dalla Rai. Toccherà proprio all'attore reduce dal successo de La Strada di Casa 2 tornare in onda martedì sera proprio vestendo i panni dell'imprenditore italiano passato alla storia con il suo "sogno" a due ruote. La prima a prendere parola in conferenza stampa è stata Eleonora Andreatta che ...

La Strada di Casa 2 non va in onda e lascia il posto a La Nostra Terra : ci sarà una terza stagione senza Alessio Boni? : Primo martedì senza La Strada di Casa 2 che ha lasciato il pubblico martedì scorso con un finale degno di nota seppur troppo frettoloso. L'ultima puntata della seconda stagione ha dato le risposte a tutte le domande rimaste in sospeso a cominciare dalla finta morte di Irene all'omicidio di Mauro, dalla fine del calvario per i rampolli di Casa Morra alla malattia e alla presunta morte di Fausto. Qui è calato il sipario della fiction con Alessio ...

Alessio Boni dice addio a La strada di casa? ‘Fausto Morra se n’è andato’ : Alessio Boni ha da poco concluso La strada di casa 2, la cui ultima puntata è andata in onda su Rai 1 martedì 29 ottobre e ora i fan si chiedono se l’attore tornerà a vestire i panni i Fausto Morra per un’eventuale terza stagione. Lo sviluppo narrativo, in realtà, fa già intuire che il protagonista non ha più molto da dire, in quanto è in fin di vita a causa di un tumore al pancreas e ha concluso la sua missione: riportare tutti i ...

La strada di casa 3 - torna Alessio Boni? Lui fa una rivelazione : La strada di casa 3 anticipazioni: Alessio Boni fa una confessione su Fausto Il percorso di Fausto Morra ne La strada di casa si è chiuso con la seconda stagione. Alessio Boni però è rimasto nel cuore del pubblico che lo ha seguito per dodici puntate nei panni dell’imprenditore dal passato oscuro. L’attore ha fatto un’anticipazione su La strada di casa 3, senza dare certezze ma lasciando aperto uno spiraglio riguardo al ...

La ragazza nella nebbia - film Canale 5/ Info streaming - cast e trama : Alessio Boni sospettato ideale : La ragazza nella nebbia in onda stasera su Canale 5, domenica 3 novembre 2019. Nel cast Toni Servillo ed Alessio Boni, quest'ultimo il sospettato perfetto.

Chi è Nina Verdelli - la compagna di Alessio Boni che lo renderà padre per la prima volta : In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attore 53enne Alessio Boni ha annunciato che a marzo diventerà papà per la prima volta. Il protagonista di alcune tra le fiction di maggior successo della tv italiana è legato da diversi anni alla giornalista Nina Verdelli. Di quasi 20 anni più giovane di lui, la Verdelli è figlia del giornalista Carlo, direttore del quotidiano Repubblica, e di un’altra celebre giornalista, ...

La Strada di Casa 2 ascolti tv a confronto - la fiction con Alessio Boni chiude con il 17.3% : La Strada di Casa 2 ascolti tv, il confronto tra prima e seconda stagione La Strada di Casa 2 conclude il suo cammino con il sorriso nonostante tutto. La seconda stagione ha registrato buoni ascolti tv ...