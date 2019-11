Alessandria | esplosione cascina | è stato il proprietario per intascare l' assicurazione

Esplosione ad Alessandria : Quargnento si costituirà parte civile : Il comune di Quargnento, dove è esplosa la cascina che ha causato la morte di 3 vigili del fuoco e il ferimento di 2 pompieri e di un carabiniere, chiederà di costituirsi parte civile nel processo. Per l’Esplosione è in stato di fermo Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina, chiamato a rispondere di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie. L’uomo ha confessato di aver causato l’Esplosione per incassare i soldi ...

Esplosione Alessandria - Vigili del Fuoco morti : folla enorme a Reggio Calabria per i funerali di Nino Candido [FOTO] : Una folla enorme, composta da migliaia di persone, sta pertecipando con un forte sentimento di vicinanza e commozione a Reggio Calabria ai funerali di Nino Candido, Vigile del Fuoco reggino di 32 anni deceduto nell’Esplosione della cascina di Quargnento nella notte tra lunedì e martedì. La messa è officiata dall’Arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini presso il Duomo di Reggio Calabria. Prima della messa, la salma è arrivata al Duomo ...

Esplosione Alessandria - il proprietario della cascina ha confessato : “Poteva evitare la tragedia” - indagata anche la moglie [GALLERY] : E’ Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina esplosa di Quargnento (Alessandria), l’uomo fermato dai carabinieri del Comando provinciale di Alessandria nell’ambito delle indagini per la morte dei tre vigili del fuoco. A renderlo noto è l’avvocato Laura Mazzolini. “Ho assistito all’interrogatorio, non posso dire nulla”, ha detto inizialmente il legale lasciando gli uffici dell’Arma in piazza ...

Esplosione Alessandria - confessa il proprietario della cascina : È Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina esplosa di Quargnento, nell'Alessandrino, la persona fermata dai carabinieri nel corso della notte per la morte dei vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo (CHI ERANO). Le accuse sono di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie. L'uomo ha confessato, negando però l'intenzione di volere uccidere. Dietro la tragedia c'è una tentata frode ...

Alessandria - il comandante ai funerali dei tre Vigili del fuoco morti nell’esplosione della cascina : “C’è rabbia - capire chi ha fatto questo” : Le sirene dei Vigili del fuoco e l’applauso della gente in lacrime ha accompagnato l’arrivo delle salme dei Vigili del fuoco morti nell’esplosione di Quargnento nella cattedrale di Alessandria, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese, ha celebrato i funerali. I feretri sono stati portati a spalla dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Libertà tra due ali di folla. “Bisogna capire perché e chi ha fatto ...