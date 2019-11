Addio Elda Lanza,prima presentatrice tv

E' morta a Castelnuovo Scrivia (AL), ladella televisione italiana. Nata a Milano il 5 ottobre 1924,era giornalista e scrittrice. Nel 1952, dopo 14 provini,fu scelta per condurre diverse rubriche della televisione,all'epoca sperimentale.Il debutto fu comedi"Prego signora" e poi,nel 1954,con la nascita ufficiale della tv, conduce la rubrica "Vetrine". Ebbe successo anche come scrittrice: nel 2012 debutta come giallista con "Niente lacrime per la signorina Olga".(Di domenica 10 novembre 2019)