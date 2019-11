Addio a Elsa Lanza | fu la prima presentatrice | pioniera della Rai e della cucina in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) E’ stata la. Anzi, “il termine l’hanno inventato per me” aveva raccontato. Era stata laa portare lain televisione, un genere che molti decenni dopo avrebbe invaso tutte le tv del mondo. Si è ritrovata nel gruppo di pionieri che ha lanciato la tv italiana, il 3 gennaio 1954. E dopo una vita che dal piccolo schermo l’ha portata alle agenzie di comunicazione e infine alla scrittura di libri gialli ha riacquisito notorietà negli ultimi anni ancora sulla Rai, come ospite di programmi simili al suo di oltre 60 anni fa, come i Menù di Benedetta di Benedetta Parodi e Detto Fatto di Caterina Balivo. Eldaè morta oggi a Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria. Aveva 95 anni: era nata a Milano nel 1924. A dare la notiziascomparsa è stato lo scrittore e giornalista Mariano Sabatini: “Con grandissimo dolore, ...

