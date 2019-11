Acqua alta a Venezia | la marea raggiunge 109 cm | a Chioggia 111 cm

Le sneakers di Gesù sono realtà - con croce tra le stringhe e Acqua santa nella suola : Lo street style più spregiudicato incontra la fede. No, questa volta non accade sulla via di Damasco, bensì sul portale web StockX, dove le speciali sneakers di Gesù messe a punto dal marchio Mschf – le Jesus Shoes, per la precisione - hanno fatto registrare in pochi minuti un clamoroso tutto esaurito. Le scarpe in questione, rielaborazione «made in Brooklyn» delle classiche Nike Air Max 97, si sono presentate ...