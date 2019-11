A Venezia nuovo picco di acqua alta | marea raggiunge 109 cm

Acqua alta a Venezia : oggi marea di 110 cm - domani atteso nuovo picco : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia segnala che venerdì 8 novembre la marea ha raggiunto un massimo di 110 cm alle ore 9.10 a Punta della Salute e 106 cm a Chioggia alle 08.45. La marea di oggi è stata causata dal passaggio di un rapido fronte perturbativo che ha innescato vento di scirocco nel nord Adriatico associato a bora nella Laguna di Grado e Venezia. La marea ...

Per la seconda stagione di Imma Tataranni c’è già il nuovo libro di Mariolina Venezia - Via del Riscatto (video) : Dopo l'accoglienza di pubblico decisamente al di sopra delle attese, una seconda stagione di Imma Tataranni Sostituto Procuratore sembra avere già la strada spianata in casa Rai. La serie con protagonista Vanessa Scalera, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, ha debuttato su Rai1 lo scorso settembre e in sei serate ha conquistato in media quasi cinque milioni di spettatori, battendo regolarmente la concorrenza della domenica ...

LIVE Venezia-Brindisi - Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : rimonta vincente di Venezia. Domani sarà di nuovo sfida contro Sassari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE testuale della seconda Semifinale di Supercoppa Italiana 2019 di basket finisce qui. L’appuntamento è fissato per Domani quando si giocheranno la finale 3°-4° posto, ma soprattutto quella per il 1° posto tra Sassari e Venezia. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona serata. Brindisi parte benissimo, mettendo in campo una certa garra e finendo anche a +22. Poi, ...

Venezia : avvocati e tribunale insieme per nuovo Protocollo famiglia : Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Diritto di famiglia al centro dell’evento che oggi, dalle 15 alle 18, si terrà alla Scuola Grande di San Rocco. Audizione del minore, equilibrio tra le posizioni processuali e snellimento dei procedimenti sono al centro del nuovo Protocollo famiglia di Venezia studiato