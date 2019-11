A Roma Airbnb ha invaso letteralmente il centro storico Si guadagna di più degli

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019) Continuano a proliferare e a invadere il. Aumentano a dismisura rendendo i condominialberghi. Per alcuni rappresentano la nuova frontiera della sharing economy. Per altri sono il prodotto di una logica che considera le città merce da vendere ai turisti. Tra le Mura capitoline la realtàaffitti brevi si sta espandendo sempre di più. E sta mostrando le sue criticità., la piattaforma americana che gestisce miliardi di appartamenti, è accusata di spogliare ilcittà dei suoi residenti e di provocare il rincaro dei prezzi negli immobili. Ma per molti cittadini è una fonte di sostentamento non indifferente: una nuova occupazione che non richiede una particolare qualifica e che attrae proprio perché non sembra abbastanza regolamentata (soprattutto al livello fiscale). Infatti, nonostante si stiano ...

