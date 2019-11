2006 | l’autunno nero di Ancelotti | Milan in zona B | gli arbitri | Ilaria D’Amico e il

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Il complottismo di Carlo Auguri anche addi capire in fretta che glisono l’ultimo dei problemi. Prima vengono i gol, un gioco che li nega, un centrocampo che ne asseconda la mancanza e una difesa che subisce la lentezza della manovra. Parlare di complotti può dare un giorno di respiro rispetto al fiato della gente insoddisfatta. Ma porta solo confusione. Parole diD’Amico sulla Gazzetta dello sport. Scritte tredici anni fa. Sì, l’articolo è del 6 novembre. L’autunnodi Carloal. Il giorno prima, il 5, ilviene sconfitto 2-0 a Bergamo dall’Atalanta di Colantuono. E nel post-partitasi sfoga ai microfoni di Sky Sport. Se sabato ero convinto che gli errori arbitrali erano frutto di semplici casualità, dopo questa sconfitta non lo credo più. A Bergamo si è ripetuto quello che troppe volte è ...

