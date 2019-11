Voleva incassare i soldi dell’assicurazione | il proprietario della cascina esplosa

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 9 novembre 2019) Ha confessato Giovanni Vincenti: è lui il responsabile dell'esplosionea Quargnento in provincia di Alessandria, dove hanno perso la vita Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, i tre vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. L'uomo,martedì scorso, è stato fermato nella notte, dopo un lungo interrogatorio. Vincenti ha messo in atto il piano per ottenere il premio di un'assicurazione sulla, stipulata nell'agosto scorso, perché profondamente indebitato. Giovanni Vincenti è "gravemente indiziato dei delitti di crollo, omicidio volontario plurimo, lesione personale dolosa. Stiamo valutando un ulteriore aspetto che è quello di tentata frode, nei confronticompagnia di assicurazione, perché il crollo di questo edificio era volto a conseguire il premio dell'assicurazione stipulata nello scorso agosto, ...

