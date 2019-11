Esplosione Alessandria - i Vigili del Fuoco : “Giustizia fatta - ma i ragazzi non ci sono più” : “Il risultato operativo c’è stato, ma purtroppo i nostri ragazzi non ci sono più”. Questo il primo commento dei Vigili del Fuoco di Alessandria sugli sviluppi dell’inchiesta sull’Esplosione di Quargnento in cui sono morti tre loro colleghi. “Comunque giustizia comincia a essere fatta”, aggiungono a proposito del fermo di Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina esplosa nella notte tra il 4 e il 5 ...

Vigili del fuoco morti - proprietario cascina confessa : «Volevo i soldi dell'assicurazione». Fermata anche la moglie : C'è una tentata frode all'assicurazione dietro la tragedia di Quargnento per la quale i carabinieri hanno fermato la scorsa notte Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina...

Una persona è stata fermata per l’esplosione della cascina in provincia di Alessandria - in cui sono morti tre Vigili del fuoco : Il Comando provinciale dei carabinieri di Alessandria ha diffuso un comunicato per annunciare il fermo di una persona sospettata di essere la responsabile dell’esplosione della cascina disabitata a Quargnento, in provincia di Alessandria, che nella notte fra lunedì e martedì

Alessandria - strage di Vigili del fuoco : fermato il proprietario della cascina per omicidio : Fermata una persona dai carabinieri di Alessandria per l'esplosione nella notte tra lunedì e martedì della cascina di Quargnento, costata la vita a tre vigili del fuoco e il ferimento di altri due e di un carabiniere. Si tratterebbe del proprietario. I reati contestati sono disastro doloso, omicidio

C'è un fermo per la morte dei tre Vigili del fuoco : C'è un fermo per la morte dei tre vigili del fuoco nella cascina esplosa a Quargnento, nell'Alessandrino. "Al termine di serrate ed articolate indagini, abbiamo proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei delitti di disastro doloso, omicidio, e lesioni volontarie in relazione ai fatti accaduti a Quargnento nella notte tra il 4 e il 5 novembre", ha fatto sapere il comando provinciale dei ...

Esplosione alla cascina - i funerali dei tre Vigili del fuoco : Tra le lacrime e la commozione, una grande folla ha assistito, ad Alessandria, ai funerali Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i vigili del fuoco morti nell'Esplosione di Quargnento. Le sirene dei vigili del fuoco e gli applausi hanno accolto il passaggio dei feretri all'ingresso della cattedrale di Alessandria, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese, ha celebrato i funerali. Presente alla cerimonia anche il premier ...

Fulmine colpisce in pieno una scuola : panico tra gli studenti - i Vigili del fuoco sono ancora sul posto : Un Fulmine ha colpito in pieno una scuola creando il panico a Pozzuolo del Friuli. E’ accaduto all’Ipsaa Stefano Sabbatini, il cui edificio è stato invaso dal fumo alcuni minuti fa, intorno alle 14. Prima si è sentito un forte boato e poi il fumo ha invaso tutte le stanze dell’istituto scolastico. Sembra che gli studenti presenti siano tutti stati messi al sicuro. Sul posto ci sono ora i vigili del fuoco. Seguono ...

Alessandria - folla commossa ai funerali dei Vigili del fuoco morti nell'esplosione. FOTO : Tantissime persone hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. Le bare accolte da due ali di folla, 1.500 pompieri arrivati da tutta Italia. Presenti anche le autorità