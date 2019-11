Verissimo | Il Volo a Silvia Toffanin | “Non siamo antichi!”

Il Volo ospiti a Verissimo il 9 novembre : festeggiano 10 anni di carriera : Nuovo appuntamento con Verissimo , il programma condotto da Silvia Toffanin, sabato 9 novembre . Grande spazio sarà dedicato ai tre tenori del gruppo Il Volo , all'attore Raz Degan e al tennista Fabio Fognini., tutti ospiti della trasmissione in onda su Mediaset. Il Volo festeggiano 10 anni di carriera Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble saranno ospiti in studio da Silvia Toffanin per celebrare i primi 10 anni di successi ...

Verissimo - anticipazioni 9 novembre : ospiti Il Volo e Raz Degan : Sabato 9 novembre , dalle ore 16:00 su Canale 5, tornerà l'appuntamento con Verissimo . Il programma condotto da Silvia Toffanin anche quest'anno continua a macinare record di ascolti: la puntata di sabato 2 novembre ha raccolto 2,6 milioni di spettatori nella prima parte e oltre i tre milioni nella seconda parte. Anche per la prossima puntata, Verissimo vorrà mantenere gli ascolti alti e per farlo sceglie di intervistare Il Volo . I tre tenori ...

Francesca Piccinini a Verissimo : "Mi ritiro dalla pallavolo" : Francesca Piccinini dice addio alla pallavolo. "Sono qui per annunciare che non giocherò più a pallavolo, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni", ha dichiarato la campionessa ormai 40enne nello studio di Verissimo (in onda sabato 21 settembre alle ore 16).A Silvia Toffanin la Piccinini ha raccontato le ...