Verissimo | Francesca Manzini in lacrime | “Mi hanno insegnato il male”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 9 novembre 2019)parla del difficile rapporto con i genitori: la drammatica confessione Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Raz Degan e Fabio De Luigi in coppia con Giampaolo Morelli per parlare del loro ultimo film intitolato Gli uomini d’oro uscito nelle sale giusto 2 giorni fa, ha chiamato in studio auna delle protagoniste più amate della prima edizione di Amici Celebrities,. E quest’ultima, dopo i saluti di rito, ha fatto una drammatica confessione personale che ha lasciato tutti senza parole, conduttrice compresa. Di cosa si tratta? La ragazza ha parlato del suo rapporto assai complicato con i suoi genitori: “Tra loro non c’era equilibrio e miil male…” A quel punto la Toffanin le ha chiesto spiegazioni. Eha svelato quanto segue: “In casa ...

markkaltagiron : RT @BorrelliAngela: Francesca Manzini:ma nun c fa vuta o stommc...mio padre andava a lavorare facendo i turni si svegliava alle 5 mi ha man… - BiasiErika : Che bella scoperta Francesca Manzini. Oltre a ballare,imitare e cantare bene è davvero una gran bella persona e ha… - Veronique__94 : Non si può giudicare male Francesca, si può solo ascoltare in silenzio. Solo lei sa quello che ha passato e a… -