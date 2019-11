Varriale critico | “Il peggior Napoli degli ultimi anni Meritati i fischi”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Ilnon convince, anzi delude portando a casa solo un pareggio a reti inviolate contro il Genoa in casa. Duro il commento di Enricosu Twitter che non lascia dubbi di interpretazione e definisce quello di questa sera il. Se si attendeva una risposta possiamo dire che è arrivata ma non è quella che ci si aspettava Il@sscnon va oltre lo 0 a 0 con un buon @GenoaCFC che sfiora anche la vittoria.Squadra involuta senza ritmo ne idee.alla fine i fischi del San Paolo verso un gruppo che a parte @dries mertens14 è mancato pure sul piano del carattere. — enrico(@real) November 9, 2019 L'articolo: “Ili fischi” ilsta.