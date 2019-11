Valanghe | dopo le nevicate sulle Dolomiti il pericolo è marcato

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019)le prime seriedella stagione, ilè ‘‘, di grado 3. Lo rende noto l’Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) che segnala come sopra i 1.600 metri di quota si sono registrati accumuli da 30 a 50 centimetri mentre per le altezze superiori lo strato di neve fresca arriva ad 80 centimetri. Nelle ultime 24 ore sono caduti dai 30 ai 50 centimetri di neve fresca oltre i 1.600 metri di quota nellee localmente – rileva l’Arpav – nelle Prealpi, dai 70 agli 80 centimetri. La neve fresca è umida fino a quasi i 2.000 metri. Le precipitazioni sono previste in esaurimento. Ildiperché possibili distacchi dipossono essere causati proprio dalla neve recente. La tipologia dimaggiormente previste è a lastroni di fondo specie lungo i pendii ...

