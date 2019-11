Uomo accoltellato da ergastolano in permesso premio a Milano

Fonte : agi

(Di sabato 9 novembre 2019) Undi 79 anni è statooggi pomeriggio nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di. L'aggressore è Antonio Cianci,in, che ha sottratto alla vittima soldi e un cellulare, ma è stato fermato poco dopo da una volante della Polizia. Il 79enne è stato soccorso in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Cianci, detenuto nel carcere di Bollate, sta scontando l'ergastolo perché, nell'ottobre del 1979, uccise tre carabinieri a Melzo.

