Una frode all’assicurazione dietro la tragedia di Quargnento | perché è stato arrestato

Shakira in tribUnale per frode fiscale in Spagna : Shakira è nei guai col fisco spagnolo. La celebre cantante colombiana è arrivata stamane a Barcellona con il suo fidato agente e il suo staff, e frettolosamente è salita lungo la scalinata che porta all’entrata del tribunale catalano. Lungo il perimetro del palazzo di giustizia si erano appostati sin dalle prime luci dell’alba decine di fotografi e giornalisti, armati di macchinette fotografiche, videocamere e microfoni, per ...