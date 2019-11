Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 9 novembre in studio Giuliano Ferrigno arcelormittal e ci ha detto che licenzia 5000 dipendenti anche con lo scudo penale quindi questo tema è un dittatore di masse sono le parole del ministro degli Esteri e capo politico Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio lo scudo penale sarà anche un pretesto Il problema è che è una lì lo scudo penale ha portato quello che stiamo vivendo ha detto il ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 o Quota 103 - le differenze : Pensioni ultime notizie: Quota 100 o Quota 103, le differenze Pensioni ultime notizie: Quota 100 non si tocca almeno fino al 31 dicembre 2021; successivamente però, se non si trova una forma di pensionamento anticipato alternativa, bisognerà aspettare i 67 anni e due mesi per uscire dal mondo del lavoro. Pensioni ultime notizie: cosa c’è dopo Quota 100? Quota 100 non verrà rinnovata a scadenza, quindi, se non sarà prevista una misura – ...

Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il 9 novembre di 30 anni fa cadeva il muro di Berlino il simbolo della fine della Cortina di ferro del mondo diviso in due blocchi atomici della riunificazione della Germania era stato preparato e preannunciato dalle fughe estive di tedeschi orientali attraverso Ungheria e Cecoslovacchia oggi commemorazioni in tutta Italia ...