Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli c’è una tentata frode all’assicurazione dietro la tragedia di quargnento per la quale i carabinieri hanno fermato la scorsa notte Giovanni Incerti proprietà della Cristina esplosa in cui sono morti Tre Vigili del Fuoco lo rende noto il procuratore di Alessandro e riso cioè ieri nel corso di una conferenza stampa l’uomo fermato ha confessato negando però di voler ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Matera : 43enne muore dopo fuga dai carabinieri : Ultime notizie, Ultim'ora oggi Matera: un 43enne si è schiantato contro un'auto dei carabinieri, dopo essere fuggito dagli stessi, 9 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il 9 novembre di 30 anni fa cadeva il muro di Berlino il simbolo della fine della Cortina di ferro del mondo diviso in due blocchi atomici della riunificazione della Germania era stato preparato e preannunciato dalle fughe estive di tedeschi orientali attraverso Ungheria e Cecoslovacchia oggi commemorazioni in tutta Italia ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Brasile : alunno spara in una scuola - 9 Novembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. In Brasile alunno spara ai compagni. Terremoto nel centro Italia. Torna la Serie A con Inter e Napoli, 9 Novembre 2019,

Le notizie del giorno – Il futuro di Ibrahimovic - nuovo caso di razzismo e le Ultime di calciomercato : La clamorosa bomba proveniente dagli USA aveva fatto drizzare le orecchie ai tifosi rossoneri: “Zlatan Ibrahimovic è un uomo di 38 anni, che ora è stato ingaggiato dal Milan, uno dei top club del mondo”, aveva detto il commissioner della Major League Soccer, Don Garber, a Espn. A fare chiarezza è Dan Courtemanche, vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della MLS. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). LEGGI ANCHE –> ...

Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Pensiamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno monito di Sergio Mattarella dopo l’assegnazione della scorta Liliana Segre la solidarietà queste le parole del capo dello Stato la convivenza il senso di responsabilità devono contrastare l’intolleranza l’odio la contrapposizione Intanto il comune di Predappio nigari contributo alla ...

Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Liliana Segre Mattarella se ha bisogno della scorta odio intolleranza sono concreti le Presidente della Repubblica è intervenuto all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Campus bio-medico quando una bimba di colore non viene fatta sedere sull’autobus Quando una donna come Liliana Segre ha bisogno di una ...