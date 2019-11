UeD anticipazioni | Riccardo furioso per Armando | Ida piange disperata

UeD anticipazioni - Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa : colpo di scena : anticipazioni Uomini e Donne, Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa nella registrazione di oggi! Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa a Uomini e Donne! Le anticipazioni sulla registrazione di oggi hanno davvero spiazzato il pubblico a casa, anche se era nell’aria che Alessandro si stesse avvicinando alla scelta. La puntata è cominciata con la scorsa […] L'articolo UeD anticipazioni, Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa: colpo di ...

UeD anticipazioni - Giulia in tilt : Alessandro va via - segnalazione su Daniele : anticipazioni Trono Classico, Giulia Quattrociocche in confusione totale: una registrazione per niente facile Le anticipazioni di Uomini e Donne su Giulia Quattrociocche sono davvero ricchissime questa settimana! Il trono della giovane romana sembra essere entrato nel vivo, tra baci segnalazioni ed eliminazioni. Nella registrazione di oggi Giulia era molto nervosa e triste perché non ha […] L'articolo UeD anticipazioni, Giulia in tilt: ...

UeD anticipazioni - Riccardo a pezzi va via piangendo : Ida chiude - il motivo : anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano arrivano alla fine ma si stravolge tutto Le anticipazioni su Riccardo e Ida del giorno vi sorprenderanno! Eh sì, perché oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e le anticipazioni di Uomini e Donne sui due protagonisti hanno spiazzato il pubblico. Per mesi […] L'articolo UeD anticipazioni, Riccardo a pezzi va via piangendo: Ida chiude, il motivo proviene da ...

Anticipazioni UeD registrazione 2 ottobre : la Poznanska possibile sostituta della Tozzi : La scorsa settimana Sara Tozzi ha inaspettatamente abbandonato il trono di Uomini e donne, dopo poche puntate della nuova stagione. La tronista, già nota in estate per la sua partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, ha confessato di non avere smesso di pensare al suo ex fidanzato e di non sentirsi libera di conoscere altre persone. Il suo annuncio ha quindi riaperto il punto interrogativo che già aveva tenuto banco durante ...