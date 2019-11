Udinese-Spal | le probabili formazioni | Okaka contro Floccari

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) In arrivo interessanti indicazioni dalla 12^ giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo e la situazione è diventato calda soprattutto per la zona salvezza. In particolar modo sfida da brividi tra, le due squadre si incontrano in un vero e proprio sdiretto. Dopo un grande momento di crisi il club bianconero si è ripreso dopo l’importante blitz sul campo del Genoa, situazione invece delicata per gli uomini di Semplici ed anche per lo stesso allenatore, nell’ultimo match sconfitta pesantissima in casala Sampdoria. Pochi dubbi di formazione, Gotti intenzionato a schierare la coppia Nestorovski-, De Paul ancora in posizione arretrata. Per Semplici invece coppia d’attacco formata da Petagna e, le(3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, ...

CalcioWeb : #UdineseSpal, le probabili formazioni: Okaka contro Floccari - Fantacalcio : Udinese-Spal, Gotti: 'Samir e Nuytinck importanti. Su De Paul e Pussetto...' - Teulas88 : @IFTVofficial Brescia Torino 1-1 Inter Verona 1-0 Napoli Genoa 2-0 Cagliari Fiorentina 1-0 Lazio Lecce 2-2 Samp Ata… -