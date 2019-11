Tusiquevales 6 – Quarta puntata del 9 novembre 2019 – Con Belen Rodriguez | Alessio

Fonte : unduetre

(Di sabato 9 novembre 2019) Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la secondadella sua sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per nove appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto daSakara e Martin Castrogiovanni. La primaha totalizzato 4.988.000 spettatori e uno … L'articolo6 –del 9– ConSakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.