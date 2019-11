Fonte : romadailynews

(Di sabato 9 novembre 2019), pronta laper ildeldida parte dei portali telematici Intesa a garanzia di concorrenza leale fra operatori. Recupero di gettito annuo stimato in 15 milioni, da reinvestire in città Roma, 9 novembre 2019 – La Giunta Capitolina ha approvato lo schema ditra Roma Capitale e i gestori di piattaforme telematiche in tema di applicazione, riscossione edeldi. L’intesa è rivolta ai soggetti che mettono in contatto domanda e offerta di alloggi ai fini di locazione turistica tramite inserzioni on-line e successive prenotazioni, intervenendo di fatto nel pagamento del relativo canone. Gli stessi saranno tenuti a incassare la dovuta tassa per conto di Roma Capitale, assolvendo i medesimi obblighi delle strutture ricettive e degli immobili privati destinati a locazione breve, come ...

romadailynews : Turismo: Campidoglio, convenzione per il versamento del contributo di soggiorno: Turismo… - AgCultNews : Turismo, Campidoglio: pronta convenzione per versamento del contributo di soggiorno da parte dei portali telematici… -