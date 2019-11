Tre novità tra i 29 azzurri di Mancini per Bosnia e Armenia

Italia - i convocati di Mancini per Bosnia e Armenia : Tre novità - out Balotelli : Ultimi impegni per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini alle qualificazioni di Euro 2020. Dopo il pass ottenuto con tre turni d’anticipo, ecco le sfide contro Bosnia (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, ore 20.45). Questi i 29 convocati dal commissario tecnico azzurro, che si raduneranno lunedì 11 novembre presso il Centro ...

Sanremo 2020 - novità in arrivo : Diletta Leotta poTrebbe essere la 'primadonna' : La nuova edizione del Festival di Sanremo verrà presentata da Amadeus che prenderà il posto di Claudio Baglioni, conduttore delle ultime edizioni. Secondo diverse indiscrezioni comparse in questi giorni in rete, citate tra gli altri da Blogo e dal Giornale di Sicilia, il volto femminile di questa nuova edizione del Festival della canzone italiana potrebbe essere Diletta Leotta. La 28enne siciliana, giornalista e conduttrice di DAZN, potrebbe ...

Manovra - torna piena rivalutazione per le pensioni tra 1.500 e 2mila euro. STretta sulle auto aziendali. Le novità dell’ultima bozza : torna la piena rivalutazione per le pensioni tra i 1.500 e i 2mila euro, quelle cioè tra tre e quattro volte il minimo. A prevederlo è l’ultima bozza della legge di Bilancio, risultato dei vertici di maggioranza che si sono tenuti martedì e mercoledì a Palazzo Chigi. Sul fronte dei nuovi balzelli, nel testo c’è una Stretta sulle auto aziendali: lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso ...

Samsung ci parla del Galaxy Home e Home Mini e di alTre novità alla SDC 2019 : In occasione della Samsung Developer Conference 2019, a San Jose, in California, il produttore ha deciso di mostrare ai partecipanti il Galaxy Home Mini L'articolo Samsung ci parla del Galaxy Home e Home Mini e di altre novità alla SDC 2019 proviene da TuttoAndroid.

La patch 1.06 di FIFA 20 risponde a PES 2020 : cambia il volto di Ribery e alTre novità : La sfida tra FIFA 20 e eFootball PES 2020 è iniziata molto prima che i due videogame debuttassero nei negozi fisici, online e digitali. Fin dall'annuncio, EA Sports e Konami hanno combattuto a muso duro mettendo sul piatto novità golose, spettacolari trailer e scampoli di gameplay dall'incredibile realismo. Ora che le sue simulazioni calcistiche rivali sono disponibili - su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch -, il confronto si è ...

Decreto fiscale - ecco le novità antievasione e quando enTreranno in vigore. Da luglio le sanzioni per chi non accetta il bancomat : Molti provvedimenti attuativi da approvare e molti rinvii al prossimo anno. Il Decreto fiscale, pubblicato sabato in Gazzetta ufficiale, è in vigore già da oggi. Ma la maggior parte delle norme di contrasto all’evasione inserite nel provvedimento avrà bisogno di tempo per essere effettivamente operativa. A scattare subito, su questo fronte, sono di fatto solo la stretta sugli operatori del gioco legale non in regola con le tasse e quella ...

Sono in arrivo Tre novità per Google Messaggi - fra cui le “bubble” : Google Messaggi è una buona applicazione per la gestione degli SMS e MMS e per quello che serve è abbastanza completa e funzionale, tuttavia ben presto potrà contare su alcune nuove funzionalità. L'articolo Sono in arrivo tre novità per Google Messaggi, fra cui le “bubble” proviene da TuttoAndroid.

Ducati STreetfighter 2020 e alTre belle novità : La Ducati Streetfighter V4 non è l'unica novità Ducati per il 2020. Le novità maggiori, stando a quanto visto in anteprima rispetto all'Eicma 2019, sono tutte di stampo sportivo. Si parte dall'aggiornamento della Panigale V4 e si prosegue con la nuova Panigale V2 che sostituisce la precedente 959, per finire con il debutto della Ducati Streetfighter V4, che si inserisce nel segmento delle maxi-naked sportive. Poi ci ...

L’app Sky Go si rinnova con un’interfaccia utente migliorata - suggerimenti personalizzati e alTre novità : Sky ha rilasciato un importante aggiornamento per L’app Sky Go che ora presenta un’interfaccia utente con una nuova grafica, un nuovo menù e una nuova sezione dedicata ai contenuti on-demand, inoltre introduce i suggerimenti basati sulla cronologia di visualizzazione e la sincronizzazione con Sky Q. L'articolo L’app Sky Go si rinnova con un’interfaccia utente migliorata, suggerimenti personalizzati e altre novità proviene da TuttoAndroid.

PES 2020 riceve il Data Pack 2.0 gratuito con la Serie B italiana e molte alTre novità : Il Data Pack 2.0 per eFootball PES 2020 è disponibile ora per il download gratuito per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam.Il Data Pack 2.0 include la licenza ufficiale esclusiva della Serie B italiana (Serie BKT) e molti visi dei giocatori aggiornati della squadre partner tra cui quelli di:Per garantire la migliore fedeltà grafica possibile sono stati aggiornati anche i visi di molte altre stelle internazionali tra cui quelli dell'attaccante ...

Aumento bollette Wind-Tre da gennaio 2020 : le novità e i prezzi previsti : Aumento bollette Wind-Tre da gennaio 2020: le novità e i prezzi previsti Aumento delle bollette Wind-Tre in arrivo per i clienti della compagnia a partire da gennaio 2020. Sono due le principali novità comunicate dalla società sulla propria pagina dedicata alle informative e alle comunicazioni. La prima riguarda il conto telefonico, che diventerà mensile (da bimestrale qual era), mentre la seconda novità concerne la variazione delle ...

Google Fotocamera si aggiorna : la versione 7.2 porta con sé Tre novità per i Pixel : Google Fotocamera si aggiorna ancora attraverso il Google Play Store alla versione 7.2 e lo fa per aggiungere alcune piccole funzionalità utili per avere una migliora esperienza utente e video. L'articolo Google Fotocamera si aggiorna: la versione 7.2 porta con sé tre novità per i Pixel proviene da TuttoAndroid.

Suzuki - La Waku Spo e le alTre novità del Salone di Tokyo - VIDEO : La Suzuki ha diffuso le informazioni relative alle novità che saranno presentate al Salone di Tokyo. Verranno svelati quattro prototipi, inoltre saranno annunciate le attività previste per le celebrazioni per i 100 anni del marchio, previste nel 2020. Waku Spo, Hanare ed Every-go. Il tema dell'evento è stato denominato Waku Waku Switch for everyone, indicando così il focus sullo svago e sul divertimento che si riflette sulla filosofia che ha ...

CBS dà fiducia alle sue novità : rinnovo per Evil - stagioni complete per All Rise - The Unicorn e alTre : CBS rinnova Evil e ordina le stagioni complete di All Rise, The Unicorn, Carol’s Second Act e Bob Hearts Abishola Un’iniezione di fiducia ogni tanto ci vuole. Dopo Fox che ordina la stagione completa da 22 episodi per la sua novità autunnale Prodigal Son e rinnova la novità comedy animata Bless The Hearts (Almost Family al contrario difficilmente proseguirà) è la volta di CBS di dare fiducia alle sue novità. Anche in questo caso ...