Travolgenti le azzurre della Bertolini | 6-0 alla Georgia

(Di sabato 9 novembre 2019) Nazionale italiana femminile travolgente nella quinta giornata del girone B, valido per le qualificazioni agli Europei femminili. L'Italia di Milena, al Vigorito di Benevento, si e' imposta per 6-0 sulla. Elena Linari al 10°, sblocca il risultato, al 25° raddoppia Alia Guagni, al 27° il 3-0 siglato da Cristiana Girelli, poi arriva la doppietta di Daniela Sabatino che porta lesul 4-0 al 32°, mentre al 46°, con un colpo di tacco di grande classe, firma il 5-0. Nella ripresa, al 7°, e' di Martina Rosucci la rete del 6-0. Infortunate Sara Gama e Alia Guagni. In classifica Italia in testa e a punteggio pieno con 5 vittorie in altrettante partite.

