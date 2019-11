Traffico Roma del 09-11-2019 ore 18 | 30

Fonte : romadailynews

(Di sabato 9 novembre 2019)INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S. ANDREA E VIA APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E VIA PRENESTINA.INTENSO SU VIA TIBURTINA, CODE TRA PIAZZA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO E TOR CERVARA, VERSO TIVOLI. FILE LUNGO VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI. E ANCORA, TRA LO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE SEMPRE NELLA STESSA DIREZIONE. ANCORA IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO, PARTITA DA PIAZZA DEL COLOSSEO E DIRETTA VERSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA. RIAPERTA DA POCO LA FERMATA DELLA METRO A DI REPUBBLICA E RIPRISTINATE LE LINEE TRAM 5 E 14. IL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE INTORNO ALLE ORE 19. NEL QUARTIERE COLLATINO, CHIUSA AL ...

