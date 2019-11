Traffico Roma del 09-11-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 14 : 30 : STA’ LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITA’ LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST , PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA MONTI TIBUTINI E VIA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI I N DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA VALERIO PUBLICOLA. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO DA SEGNALARE SOLO UN RALLENTAMENTO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE SAN LORENZO E PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 09 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. DA SEGNALARE SOLO UN RALLENTAMENTO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE SAN LORENZO E PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PASSANDO PER VIA LABICANA VIALE MANZONI ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PASSANDO PER VIA LABICANA VIALE MANZONI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II VIA MERULANA VIA CAVOUR DURANTE LA MANIFESTAZIONE PREVISTE MODIFICHE PER LE LINEE TRAM 3- 5 – 8 E 14 E ...

Traffico Roma del 08-11-2019 ore 20 : 00 : Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SULLA VIA AURELIA SI RALLENTA TRA VIA DEI CASALI SANTOVETTI AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FUORI Roma TRAFFICATA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON ...

Traffico Roma del 08-11-2019 ore 19 : 30 : Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO E TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ED IL RACCORDO DIREZIONE FUORI Roma Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA NEI PRESSI DI LARGO OTTORINO RESPIGHI ALTRO INCIDENTE E ...

Traffico Roma del 08-11-2019 ore 19 : 00 : CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIA NOMENTANA ALLO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE OOPOSTA VERSO LO STADIO DSI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA ALL’EUR RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE ...

Traffico Roma del 08-11-2019 ore 18 : 00 : Traffico INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E APPIA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma SULLA VIAFLAMINIA TRA VIA CASSIA E IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIA NOMENTANA ALLO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI IN CENTRO UN INCIDENTE RALLEMNTA IL ...