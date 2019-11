Trabant - Sulle strade di Berlino a 30 anni dalla caduta del Muro - FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di sabato 9 novembre 2019) Il 9 novembre del 1989, quando le immagini delladelfanno il giro del mondo, carovane dimarciano tra la folla festante verso la zona ovest die, allimprovviso, la modesta vettura della Germania Orientale diventa il simbolo di una ritrovata felicità. Per Quattroruote è lei la vera auto dellanno: per i meriti acquisiti in tre decenni di dura militanza allEst e per questa recente, esaltante, corsa verso la libertà, scrivevamo allepoca sul numero dicembre. E oggi, a trentda quel giorno, è tra le più simpatiche attrazioni della capitale teutonica, dove è ancora possibile guidarla tra i suoi quartieri più famosi. Dove noleggiarla. Per farlo ci rechiamo al Trabi World sulla Zimmerstrasse, a poche decine di metri dal Checkpoint Charlie e dalMuseum. Non è un luogo che passa inosservato: qui, tanti esemplari colorati dellauto sono in sosta allombra di ...

