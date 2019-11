Tosse | lo sciroppo ritirato in tutta Italia | prodotto e lotto nel mirino

Farmaci - ritirato lotto di sciroppo per la Tosse Mucoaricodil : tutte le informazioni : Menarini ha comunicato il ritiro dal mercato di un lotto di Mucoaricodil, sciroppo mucolitico utilizzato in caso di faringite acuta, influenza, laringite acuta, laringite cronica, polmonite, raffreddore, rinite allergica e tosse. Il provvedimento, per il lotto n. 81001, è stato comunicato tramite una nota diffusa da Codifi e riportata dallo Sportello per i Diritti.Continua a leggere