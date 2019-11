Toro show a Brescia | poker con doppiette di Belotti e Berenguer

Il 21 ottobre 1976 si tenne l’ultimo show di Keith Moon con gli Who a Toronto : L'ultimo show di Keith Moon con gli Who si tenne ai Maple Leaf Gardens di Toronto il 21 ottobre 1976, esattamente 43 anni fa, al termine del tour nordamericano che la band aveva condotto per promuovere il settimo album The Who By Numbers (1975). Due anni dopo, il 7 settembre 1978, lo storico batterista si spense a soli 32 anni nella sua casa di Londra, dopo una serata trascorsa in compagnia di Paul e Linda McCartney e della fidanzata Annette ...