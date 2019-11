Tornano in Nazionale Mandragora e Berardi | convocati tre giovani

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 9 novembre 2019) Ultimi due impegni per laitaliana di calcio nelle qualificazioni europee di Euro 2020. Iaaffronterà la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio "Bilino Poje" di Zenica, ore 20.45) e l`Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, ore 20.45). Per l`occasione, il Ct Roberto Mancini ha convocato 29 giocatori, che si raduneranno lunedì 11 novembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano: prima chiamata per il difensore del Brescia Andrea Cistana, per il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli e per l`attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, con quest`ultimo già convocato da Mancini in occasione dello stage dello scorso aprile.inanche il centrocampista dell`Udinese Rolandoe Domenico, assenti rispettivamente da giugno e da novembre 2018.IPortieri: Gianluigi ...

